Цена газа в Европе за день снизилась более чем на 4%

Цена газа в Европе по итогам торгов в пятницу снизилась на 4,4%, до около $839 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня опустилась до $838,8 за 1 тыс. куб. м, или €71,6 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составило 4,4%.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины на сегодня составила 49,2 млн кубометров, следует из данных компании "Оператор ГТС Украины". Текущие номинации на транзит газа через Украину на субботу в настоящий момент составляют 82,3 млн куб. м, но, весьма вероятно, они будут скорректированы в сторону снижения.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по Ямалу - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.