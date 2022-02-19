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1 час назад

Глава Еврокомиссии отчитал «Газпром» за «очень странное поведение»

Илья Родин

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее вызывает недоумение политика российской компании «Газпром» по поставкам газа в ЕС. Об этом в субботу, 19 февраля, пишет РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии отчитал «Газпром» за «странное поведение»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», - констатировала Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене.

Агентство отмечает, что РФ на протяжении десятков лет поставляет европейским странам природный газ. Стабильно выполняет все обязательства по поставкам.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

Ранее сообщалось, что официальные лица Еврокомиссии постоянно требуют от России наращивания поставок газа. .

Представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан заявила, что европейские страны хотели бы, чтобы «Газпром» был хорошим коммерческим партнером, который уважает [не только] контракты, но и коммерческую логику, которая говорит, что в случае необходимости абсолютно нужно увеличивать поставки газа нам».

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