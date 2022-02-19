Глава Еврокомиссии отчитал «Газпром» за «странное поведение»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее вызывает недоумение политика российской компании «Газпром» по поставкам газа в ЕС. Об этом в субботу, 19 февраля, пишет РИА «Новости».
«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», - констатировала Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене.
Агентство отмечает, что РФ на протяжении десятков лет поставляет европейским странам природный газ. Стабильно выполняет все обязательства по поставкам.
Ранее сообщалось, что официальные лица Еврокомиссии постоянно требуют от России наращивания поставок газа. .
Представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан заявила, что европейские страны хотели бы, чтобы «Газпром» был хорошим коммерческим партнером, который уважает [не только] контракты, но и коммерческую логику, которая говорит, что в случае необходимости абсолютно нужно увеличивать поставки газа нам».