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49 минут назад

Lufthansa объявила о приостановке всех полетов над Украиной

Илья Родин

Lufthansa приостанавливает полеты на Украину и из обратно до конца февраля. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте.

Lufthansa объявила о приостановке всех полетов над Украиной
Фото: EPAEPA

«Lufthansa временно приостанавливает полеты из Киева и в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля включительно», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в субботу и воскресенье будет осуществлено несколько рейсов, чтобы люди успели покинуть Украину.

Не исключено, что самолеты крупнейшей немецкой авиакомпании прекратят полеты и в другие города «незалежной». В компании подчеркнули, что «постоянно следит за ситуацией и позднее примут решение относительно других рейсов».

Между тем аналитики предупредили о том, что Украина становится «воздушным» изгоем - в ее небе перестают летать самолеты. Карты опустевшего неба показывает сервис Flightradar24.

Прекращение авиасообщения со всем миром, падение гривны и прочие неблагоприятные экономические факторы возмутили бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова. Он обвинил Запад в «экономической диверсии» против Киева ради «большой сделки» с Россией.

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