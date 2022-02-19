Lufthansa объявила о приостановке всех полетов над Украиной

Lufthansa приостанавливает полеты на Украину и из обратно до конца февраля. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте.

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«Lufthansa временно приостанавливает полеты из Киева и в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля включительно», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в субботу и воскресенье будет осуществлено несколько рейсов, чтобы люди успели покинуть Украину.

Не исключено, что самолеты крупнейшей немецкой авиакомпании прекратят полеты и в другие города «незалежной». В компании подчеркнули, что «постоянно следит за ситуацией и позднее примут решение относительно других рейсов».

Между тем аналитики предупредили о том, что Украина становится «воздушным» изгоем - в ее небе перестают летать самолеты. Карты опустевшего неба показывает сервис Flightradar24.