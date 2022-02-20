Оставить без санкций: В ФРГ разошлись во мнениях из-за «Севпотока-2»

Газопровод «Северный поток — 2» необходимо оставить без санкционного давления. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

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Он прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Ранее она заявила, что Берлин должен рассмотреть все варианты ответных мер в случае «вторжения» России на территорию Украины, в том числе остановку «Северного потока —2». Дипломат указала, что ФРГ будет готова «заплатить высокую цену» в случае необходимости.

Как заявил Клаус Эрнст, этим высказыванием министр иностранных дел Германии доказала, что учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. Он подчеркнул, что тему газопровода «Северный поток —2» необходимо отстранить от этого конфликта.

«Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?» — задался вопросом он.

Кроме того, Эрнст напомнил, что США начали вводить экстерриториальные санкции против РФ еще до эскалации конфликта на Украине. При этом Штаты сами приобретают нефть у России.