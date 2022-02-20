Все сервисы СберБанк Онлайн работают штатно

Все онлайн-сервисы СберБанка работают штатно.
Об этом заявила в воскресенье утром руководитель пресс-службы СберБанка Полина Тризонова.
По ее словам, минувшей ночью, ряд клиентов — из-за технических причин — могли столкнуться с сложностями в отображении карточных продуктов.
Продолжалось это в течение непродолжительного времени, пояснила Тризонова.
«Проблемы были оперативно устранены, все наши системы работают в штатном режиме», — подчеркнула она.
«Так как ситуация прошла в ночное время и в выходной день, она фактически не отразилась на наших клиентах», - отметила Тризонова.
«Приносим извинения за временные неудобства», - резюмировала руководитель пресс-службы СберБанка.