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37 минут назад

Все сервисы СберБанк Онлайн работают штатно

Газета.Ru

Все онлайн-сервисы СберБанка работают штатно.

Все сервисы СберБанк Онлайн работают штатно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявила в воскресенье утром руководитель пресс-службы СберБанка Полина Тризонова.

По ее словам, минувшей ночью, ряд клиентов — из-за технических причин — могли столкнуться с сложностями в отображении карточных продуктов.

Продолжалось это в течение непродолжительного времени, пояснила Тризонова.

«Проблемы были оперативно устранены, все наши системы работают в штатном режиме», — подчеркнула она.

«Так как ситуация прошла в ночное время и в выходной день, она фактически не отразилась на наших клиентах», - отметила Тризонова.

«Приносим извинения за временные неудобства», - резюмировала руководитель пресс-службы СберБанка.

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