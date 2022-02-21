«Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому

Компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с Газпромом за газ, полученный в феврале, сообщил ее председатель Вадим Чебан.

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«Компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в 51,1 млн долларов», – написал Чебан в Telegram.

Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.

Напомним, в январе «Молдовагаз» срочно погасила долг перед Газпромом после предупреждения о прекращении поставок газа. Правительство республики помогло погасить задолженность. В стране был временно введен режим ЧП.