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40 минут назад

«Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с Газпромом за газ, полученный в феврале, сообщил ее председатель Вадим Чебан.

«Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в 51,1 млн долларов», – написал Чебан в Telegram.

Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.

Напомним, в январе «Молдовагаз» срочно погасила долг перед Газпромом после предупреждения о прекращении поставок газа. Правительство республики помогло погасить задолженность. В стране был временно введен режим ЧП.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Как объяснил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране.

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