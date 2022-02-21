«Молдовагаз» погасил миллионные долги перед «Газпромом»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за текущее потребление газа в феврале. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале ее председатель Вадим Чебан.

«Компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в $51,1 млн», - подчеркнул он.

На прошлой неделе глава «Молдовагаза» заявил, что газораспределительной компании удалось расплатиться за январские поставки газа. До 20 февраля компания была должна оплатить российскому концерну 50% текущего потребления.

Ранее экс-президент республики Игорь Додон заявил, что Молдавия рискует столкнуться с дефолтом из-за рекордного объема внешних займов, которые планирует правительство страны для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам. Он также подверг критике нынешнюю политику власти республики, подчеркнув, что она стремится компенсировать отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики «беспрецедентными кредитами» на сумму около $962 млн.