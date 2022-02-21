Нафтогаз поборется за активы в Крыму в суде

Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушание по вопросу компенсации Нафтогазу за упущенную возможность использовать активы в Крыму, сообщил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
«Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать. Нафтогаз в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов, включая проценты», - написал Витренко.
Он напомнил, что работа над определением и обоснованием суммы иска была начата еще в 2015 году после воссоединения Крыма и России.
По его словам, оценку ущерба в суде представляют «авторитетные международные эксперты».
«Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу», - добавил Витренко.