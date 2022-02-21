Нафтогаз поборется за активы в Крыму в суде

«Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать. Нафтогаз в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов, включая проценты», - написал Витренко.