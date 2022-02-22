30 российских банков могут исчезнуть в 2022 году

"В течение 2022 года до 30 кредитных организаций, или 8,8% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности. Это математическое ожидание уходов с рынка, основанное на исторической частоте соответствующих событий. Прогноз может быть реализован посредством всей совокупности вероятностных событий, таких как вывод с рынка по регуляторным основаниям, добровольное аннулирование лицензии, реорганизация в форме присоединения к другой кредитной организации", - указывает агентство.

По данным "Эксперт РА", в 2021 году прекратили деятельность 37 кредитных организаций, в том числе 26 - по регуляторным основаниям, шесть - в результате добровольной сдачи лицензии, пять - в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам. При этом в четвертом квартале самостоятельную деятельность прекратили лишь четыре кредитные организации: три - по регуляторным основаниям и одна - в результате поглощения. Случаев добровольного аннулирования лицензий в последние три месяца 2021 года не было, что не типично с учетом значительно возросшей в 2020-2021 годах частоты таких прецедентов.