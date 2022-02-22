Как остановка сертификации «СП-2» отразилась на акциях «Газпрома»?

На акции «Газпрома» и рубль практически не повлияло высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации «Северного потока 2». Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Акции «Газпрома» к 14.24 мск повышались на 5,89%, до 272, 46 рубля. До заявления канцлера ФРГ бумаги «Газпрома» к 14.04 мск торговались вблизи коридора в 269-270 рублей.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать «необходимый административный шаг» для того, чтобы отменить сейчас сертификацию «Северного потока - 2».