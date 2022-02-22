Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
50 минут назад

Как остановка сертификации «СП-2» отразилась на акциях «Газпрома»?

Лера Букина

На акции «Газпрома» и рубль практически не повлияло высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации «Северного потока 2». Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Как остановка сертификации «СП-2» отразилась на акциях «Газпрома»?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акции «Газпрома» к 14.24 мск повышались на 5,89%, до 272, 46 рубля. До заявления канцлера ФРГ бумаги «Газпрома» к 14.04 мск торговались вблизи коридора в 269-270 рублей.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать «необходимый административный шаг» для того, чтобы отменить сейчас сертификацию «Северного потока - 2».

Накануне президент Украины Зеленский сообщил о необходимости полной остановки «Северного потока-2». 21 февраля резидент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Вслед за этим президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители