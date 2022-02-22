Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям

Акции китайских технологических компаний падают на бирже третий день подряд на фоне опасений из-за планов Пекина по ужесточению регулирования сектора, пишет Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Игроки рынка опасаются разных решений от своих регулирующих органов: от предупреждений о мошенничестве в метавселенной до новых ограничений игровой индустрии. Индекс Hang Seng Tech упал более чем на три процента во вторник, 22 февраля, и достиг самого низкого уровня закрытия с момента его создания в 2020 году. Акции гиганта по доставке еды Meituan упали на шесть процентов после того, как Пекин приказал ему снизить комиссию.

Ценные бумага Tencent снизились на три процента несмотря на отрицание, что ее основной бизнес подвергается новой проверке со стороны властей КНР. Индекс Hang Seng упал более чем вдвое по сравнению с прошлогодним февральским пиком, поскольку антимонопольная кампания Пекина продолжается уже второй год. Компании готовятся, к тому что регуляторы нанесут новый удар в ближайшее время.

Вопрос заключается в том, насколько пострадают доходы крупных интернет-компаний в долгосрочной перспективе, если от них потребуется взять на себя все большую социальную ответственность, отметил управляющий портфелем в GAM Investment Management Цзянь Ши Кортези. По данным Bloomberg, участники индекса Hang Seng Tech потеряли в общей сложности 1,6 триллиона долларов с момента февральского пика в прошлом году.