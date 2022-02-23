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8 часов назад

Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Деловая газета "Взгляд"

Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов?

В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Великобритания с ЕС ввели новые санкции – пока мягкие, а также в очередной раз поставили под вопрос судьбу «Северного потока – 2». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отозвал доклад министерства по «Северному потоку – 2» из Федерального сетевого агентства. По его словам, газопровод не будет сертифицирован до подготовки нового доклада. То же произойдет, если новый доклад оценит его безопасность негативно.

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Сделано это было по поручению канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию», – пояснил Шольц. После этих заявлений цены на газ в Европе ускорили рост, снова подскочив выше 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

Хебек пояснил, что речь идет о подготовки новой оценки безопасности снабжения. Предыдущую оценку делали при правительстве Ангелы Меркель. Она завершилась в октябре 2021 году. В заключении было сказано, что трубопровод не является угрозой безопасности энергоснабжения. Однако на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик ФРГ решила, что требуется новая оценка безопасности.

Хабек пояснил, что согласование «Северного потока – 2» состоит из двух условий. Первое – это сертификация BNA, где речь идет об экономико-политических вопросах, в частности, об анбандлинге, то есть разделении ролей владельца и оператора. Второе условие – это как раз оценка безопасности проекта.

Что касается анбандлинга, то по европейским законам владелец трубы не может ею управлять. Поэтому Газпром как владелец трубопровода поручил управлять «Северным потоком – 2» своей дочке – оператору Nord Stream AG-2. При этом сделал эту дочернюю компанию независимой в операционном плане, чтобы соответствовать европейским нормам. И тут вопросов ни у кого не возникало. Но вот с юрисдикцией в Швейцарии этой компании неожиданно возникли проблемы. Первая заявка Газпрома на сертификацию через два месяца рассмотрения вместо одобрения была отозвана. Были названы якобы технические причины: оператор Nord Stream AG-2 должен быть зарегистрирован в Германии, а не Швейцарии. Поэтому Газпрому потребовалось решить этот бюрократический вопрос и второй раз подавать заявку на сертификацию с нуля. Все это сдвинуло сроки получения сертификации и, соответственно, ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Изначально труба должна была заработать к концу года, потом сроки сдвинулись на март, и до недавнего времени ожидали, что все случится к концу лета.

Однако Германия нашла новый повод затянуть процесс сертификации. Более того, на этот раз прозвучала явная угроза: один из вариантов развития событий – это негативная оценка безопасности, которая не позволит сертифицировать трубу и в дальнейшем запустить ее в эксплуатацию.

Этим шагом ЕС в открытую политизирует коммерческий газовый проект. Хотя именно в этом ЕС обвинял постоянно Газпром и Россию. Это в очередной раз демонстрирует двойные стандарты Запада.

«Я считаю, что изначально выдачу сертификации затягивали именно по политическим мотивам, формально используя бюрократический механизм. Я уверен, что юристы, которые составляли первую заявку, знали, как это надо делать, в том числе с учетом изменений права в Германии. То, что немецкие бюрократы два месяца изучали заявку, и только на девятую неделю, наконец, поняли, что ее надо подавать по другим правилам – мне кажется, выглядит не очень достоверно», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По мнению эксперта, даже без признания Россией ДНР и ЛНР Европа нашла бы повод, чтобы задержать сертификацию «Северного потока – 2».

Любопытно, с какой скоростью Берлин нашел бюрократическую причину для отзыва сертификации во второй раз по приказу Шольца. Это произошло на следующий же день после исторического заявления Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Можно предположить, что этот козырь в рукаве был давно припасен Берлином и просто ждал подходящего момента.

Собственно, даже выдача сертификации в конечном счете не дает железобетонной гарантии, что газопроводу дадут спокойно работать. В любой момент Европа может придумать причину, чтобы отозвать выданную сертификацию и каким-то образом ограничивать работу газопровода.

«Таких историй, когда Евросоюз меняет правила игры прямо во время самой игры, было много. Вспомним, как ЕС поменял газовую директиву Третьего энергопакета специально с целью испортить жизнь «Северному потоку – 2». Хотя к тому времени, когда поменяли газовую директиву, компании собрались и уже приняли все инвестиционные решения по «Северному потоку – 2». Они полагали, что проект будет эксплуатироваться по одним правилам, но ЕК постфактум говорит, что нет, по другим более худшим правилам», – напоминает Митрахович.

Действительно, Газпром изначально взялся строить только морской газопровод, и не претендовал на трубу, которая будет идти по суше как продолжение (сейчас это Eugal). Почему? Чтобы соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС. По ним анбандлинг (разделении ролей владельца и оператора) распространялся только на проекты на суше, но не в море. Но Брюссель изменил правила так, что теперь и морская часть газопровода в территориальных водах Германии попадает под это ограничение.

Еще один пример – это газопровод Opal, который идет по суше и является продолжением морского «Северного потока – 1». ЕС несколько раз менял правила работы этого газопровода. Сначала ему разрешили работать только вполовину мощностей, потом – в рамках европейских же правил – разрешили вторую половину мощности бронировать на аукционах. А потом из-за судебного иска Польши газопровод снова оказался под антимонопольными ограничениями: он может качать газ только в половину своей мощности.

«Мы все время зависим от политического контекста отношений России и Запада. Если политический контекст позволит, то вполне возможно, через полгода Шольц скажет, что отношения нормализовались и даст команду продолжить сертификацию. А если политический контекст не позволит, то Шольц такое заявление не сделает и «Северный поток – 2» не сможет заработать», – считает Митрахович.

В первом случае через недели или месяцы газопровод будет запущен в эксплуатацию, и могут даже успеть это сделать к новому отопительному сезону. Во втором случае – Европе придется еще одну зиму проходить без «Северного потока – 2» и, скорее всего, в условиях супервысоких цен на газ.

«Не думаю, что трубу решать распилить на металлолом. Технически нет проблем вернуться к эксплуатации газопровода. Он будет стоить и ждать лучшего момента, пока европейцам приходится платить за газ высокую цену», – говорит эксперт ФНЭБ.

После заявления Шольца цены на газовые фьючерсы в Европу сразу подскочили на 10%. Дальше они могут вырасти еще больше по мере ввода Европой и США санкций. Пока Великобритания и ЕС заявили явно о мягких санкциях, которые касаются ряда бизнесменов и пяти российских банков.

«Если американские санкции тоже (как европейские) будут относительно мягкими, значит, примерно все так и останется. Но если санкции Запада будут интерпретированы российским руководством как жесткие, то я не исключаю остановку транзита газа через Украину», – говорит Станислав Митрахович.

По его словам, контракт с Украиной позволяет осуществить такую меру, ведь он заключен по правилу «качай или плати». «Это значит, что можно платить примерно 110 млн долларов в месяц и не качать газ через Украину», – говорит собеседник. В этом случае стоимость фьючерсов на газ вполне может поставить новый исторический рекорд.

«Европа встанет перед выбором. Она может запустить «Северный поток – 2», или покупать дорогой СПГ, или ограничить собственное производство, закрыть заводы. Заодно это прочистит мозги Украине в ее отношении к России, ДНР и ЛНР», – говорит Митрахович.

Газпром же в этом случае постарается не только не нарушить контрактные обязательства с Украиной, но и с европейскими покупателями. Чтобы его не обвинили в невыполнении своих обязательств перед Европой, он будет стараться другими путями доставлять те объемы газа европейца, которые обязан в рамках долгосрочных соглашений. Но на дополнительные объемы Европе в этом случае вряд стоит рассчитывать.

Как Газпром может заместить украинский транзит? «Самый простой вариант – загрузить газопровод «Ямал – Европа», который стоит с конца декабря в нерабочем состоянии. Во-вторых, можно договорить с «Новатэком» о перенаправлении части его газа с Ямала в Европу. В-третьих, Газпром может перекупать газ у независимых международных трейдеров для выполнения своих обязательств. Конечно, такой шаг будет более затратным для Газпрома и России, однако здесь уже будет идти речь о больших ставках», – указывает эксперт. Но на прекращение транзита через Украину Россия пойдет только в ответ на применение к ней действительно жестких санкций со стороны Запада.

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