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26 минут назад

Bloomberg: состояние 23 богатейших бизнесменов РФ сократилось на $32 млрд

Газета.Ru

На фоне эскалации вокруг Украины общее состояние 23 богатейших бизнесменов России уменьшилось на $32 млрд, сообщает Bloomberg.

Cостояние бизнесменов РФ сократилось на $32 млрд
Фото: ТАССТАСС

При анализе издание ориентировалось на собственный список 500 самых богатых людей мира.

В частности, владелец Volga Group Геннадий Тимченко потерял чуть более $6 млрд и теперь его состояние насчитывает $16 млрд.

Также уменьшилось количество денег у председателя правления газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона ( - $6,2 млрд) и главного исполнительного директора «Лукойла» Вагита Алекперова ( - $3,5 млрд).

В США допустили отключение России от SWIFT

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После этого США, Канада и Великобритания объявили о санкциях против РФ.

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