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35 минут назад

Немецкая компания расторгла контракт по «Северному потоку - 2»

Илья Родин

Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку - 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

СМИ отмечают, что большинство официальных лиц Германии так или иначе высказались о газопроводе «Северный поток-2». И если ранее они поддерживали и отстаивали проект, то сейчас относятся к нему крайне негативно.

В частности, пишет «Интерфакс», канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации трубопровода.

В бундестаге раскритиковали решение Шольца по «СП — 2»

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен», - сообщил канцлер.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия вполне может обойтись без российского газа. Следовательно, в «Северном потоке - 2» нет необходимости и проект можно полностью закрыть.

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