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42 минуты назад

Германия отменяет запуск «Северного потока — 2»

News.ru

Запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Об этом сообщил в эфире немецкого телеканала ARD вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

В ФРГ сообщили об отмене запуска «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе «Северный поток 2» мог бы быть запущен, — сказал он.

Президент США Джо Байден ранее ввёл санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2». Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер, сообщают представители Белого дома.

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