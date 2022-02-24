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46 минут назад

"Почта России" приостановила отправления на Украину

Елена Прошина

"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину и рассматривает возможность изменить схему логистики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почта России" приостановила отправления на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, прием отправлений на Украину временно прекращен, «Почта России» прорабатывает возможность транзита через другие страны.

Ранее компания сообщала, что в ряде городов на юге России заменяет авиадоставку наземным транспортом после решения Росавиации ограничить полеты в ряд городов на юге РФ из-за осложнения обстановки на Украине. В частности, приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

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