"Почта России" приостановила отправления на Украину

"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину и рассматривает возможность изменить схему логистики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как сообщается, прием отправлений на Украину временно прекращен, «Почта России» прорабатывает возможность транзита через другие страны.