"Почта России" приостановила отправления на Украину

"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину и рассматривает возможность изменить схему логистики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщается, прием отправлений на Украину временно прекращен, «Почта России» прорабатывает возможность транзита через другие страны.
Ранее компания сообщала, что в ряде городов на юге России заменяет авиадоставку наземным транспортом после решения Росавиации ограничить полеты в ряд городов на юге РФ из-за осложнения обстановки на Украине. В частности, приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.