В ВТБ дали пояснения по использованию своих карт за границей

Санкции, введенные против ВТБ, касаются использования карт банка за границей, за рубежом они работать не будут. Недоступными также станут иностранные валютные переводы. Об этом РБК рассказали в ВТБ.

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При этом в банке подчеркнули, что в России все операции по его картам сохранятся в полном объеме. В частности, останутся доступны переводы в иностранной валюте внутри ВТБ и по России.

«Из-за введения санкций использование карт Visa и Master Card нашего банка за границей невозможно. Недоступны валютные переводы за рубеж, использование и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах. При необходимости можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения, или снять наличные средства», — рассказали в ВТБ.

Также в банке порекомендовали использовать при оплате в любых торговых точках пластиковые карты, а не сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.