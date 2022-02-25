Клиентам Сбера сохранили возможность совершать все операции в условиях санкций

Сбер заявил, что его клиенты могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме даже после объявления о санкциях.

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Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях банка или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

Валютные переводы также работают в обычном режиме, можно сделать перевод. Из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Операции по картам Visa и MasterCard будут проходить в обычном режиме без ограничений и за рубежом.