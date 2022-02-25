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58 минут назад

Клиентам Сбера сохранили возможность совершать все операции в условиях санкций

Lenta.ru

Сбер заявил, что его клиенты могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме даже после объявления о санкциях.

Клиентам Сбера сохранили возможность совершать все операции в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях банка или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

Валютные переводы также работают в обычном режиме, можно сделать перевод. Из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Операции по картам Visa и MasterCard будут проходить в обычном режиме без ограничений и за рубежом.

Мобильная и web-версия приложения «Сбербанк Онлайн» работают, как и раньше. Кроме того, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.

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