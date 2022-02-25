iHerb приостановил доставку в Россию

Американский интернет-магазин по продаже БАДов iHerb прекратил принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии в связи с «логистическими проблемами». Об этом сообщается на сайте магазина.

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Как отмечается, если заказ не отправили, то компания «сделает все от нее зависящее, чтобы обработать его», в противном случае его отменят, а все незавершенные транзакции — аннулируют.

«С вас не будет снята оплата за него», — указал iHerb.

Сроки возвращения к приему заказов не уточняются.

Напомним, то Верховный суд РФ ранее признал законной блокировку в России мобильного приложения американского интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции. Юристы компании последовательно пытались обжаловать запрет в судах различных инстанций.