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4 часа назад

IHerb перестал отправлять заказы в Россию

Лера Букина

Американский интернет-магазин по продаже БАДов iHerb прекратил принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии в связи с «логистическими проблемами». Об этом сообщается на сайте магазина.

iHerb приостановил доставку в Россию
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, если заказ не отправили, то компания «сделает все от нее зависящее, чтобы обработать его», в противном случае его отменят, а все незавершенные транзакции — аннулируют.

«С вас не будет снята оплата за него», — указал iHerb.

Сроки возвращения к приему заказов не уточняются.

Напомним, то Верховный суд РФ ранее признал законной блокировку в России мобильного приложения американского интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции. Юристы компании последовательно пытались обжаловать запрет в судах различных инстанций.

Ранее «Почта России» и ряд служб доставки предупредили об увеличении сроков доставки из-за прекращения авиасообщения с несколькими южными регионами страны в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Как стало известно, Росавиация приостановила авиасообщение и работу 11 аэропортов: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

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