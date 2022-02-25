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2 часа назад

В Эстонии остановили продажу российских и белорусских товаров

Лера Букина

Эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti, последовав примеру других торговых сетей, решил прекратить продажи российских и белорусских товаров. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В Эстонии остановили продажу российских и белорусских товаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Международные торговые сети Rimi и Maxima были первыми, кто принял такое решение.

«Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских каналах. Мы считаем, что в нынешней ситуации принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку», - сказано в заявлении на сайте Coop Eesti.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Ранее США в рамках новой волны санкций ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.

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