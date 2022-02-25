В Эстонии остановили продажу российских и белорусских товаров

«Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских каналах. Мы считаем, что в нынешней ситуации принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку», - сказано в заявлении на сайте Coop Eesti.