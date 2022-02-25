В Эстонии остановили продажу российских и белорусских товаров

Эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti, последовав примеру других торговых сетей, решил прекратить продажи российских и белорусских товаров. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Международные торговые сети Rimi и Maxima были первыми, кто принял такое решение.
«Coop решил прекратить продажу российских и белорусских товаров, а также рекламу своих предложений на российских каналах. Мы считаем, что в нынешней ситуации принципиально невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые так жестоко решили противостоять демократическому мировому порядку», - сказано в заявлении на сайте Coop Eesti.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
Ранее США в рамках новой волны санкций ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.