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1 час назад

Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки

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Совкомбанк после попадания под санкции США решил приостановить выдачу ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совкомбанк принял решение о приостановлении выдачи ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются», — подчеркнули в банке.

Отмечается, что после стабилизации ситуации выдача ипотечных кредитов по этим программам возобновится. Для заемщиков банка, которые уже оформили ипотечный кредит в Совкомбанке, условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, остаются прежними.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании.

США в рамках новой волны санкций ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.

Этому предшествовало решение российской стороны провести военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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