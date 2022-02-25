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41 минуту назад

Tesla решила расшириться в Китае

Lenta.ru

Американская компания Tesla в марте планирует приступить к строительству нового завода в Шанхае в рамках плана по увеличению производственных мощностей в Китае более чем в два раза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Tesla решила расшириться в Китае
Фото: ReutersReuters

Такое решение Tesla приняла, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои автомобили в стране и на экспортных рынках. Новый завод будет расположен рядом с Гигафабрикой Tesla в шанхайском районе Пудун, где сейчас выпускают седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y. После полного ввода в эксплуатацию нового завода китайские предприятия смогут выпускать вместе до 2 миллионов автомобилей в год. Tesla не сообщила стоимость проекта строительства и график завершения работ.

Развитие позволит американской компании нарастить мощности по производству электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Завод также поможет Tesla конкурировать с более популярными среди китайских потребителей брендами. Например, в 2021 году Toyota произвела в Китае 1,6 миллиона автомобилей, а General Motors — 1,4 миллиона.

Продажи Tesla в Китае последнее время резко возросли, а Гигафабрика в Шанхае стала важнейшим экспортным центром для поставок в Германию и Японию. В прошлом году в Китае произвели около половины из 936 тысяч Tesla в мире.

Доходы американского производителя в Китае в 2021 году выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составили 13,8 миллиарда долларов. Компания активно расширяется в стране — на прошлой неделе Tesla объявила об открытии в Пекине дизайн-центра для проектирования авто специально для китайского рынка. Он станет одним из ключевых проектов в китайской столице в 2022 году.

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