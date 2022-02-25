Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля

В Сбербанке рассказали о режиме работы в выходные дни, 26 и 27 февраля, сообщает пресс-служба банка.

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«Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней», — говорится в сообщении.

Все операции будут выполняться в обычном режиме, уточнили в Сбере.

Также отмечается, что с графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка — для этого необходимо выбрать на карте интересующее отделение.

Кроме того, график можно узнать в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «На карте».