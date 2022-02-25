Mercedes-Bens приостановил отгрузку новых машин в Россию

Компания Mercedes-Bens временно приостановила отгрузку новых автомобилей в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Baza.
По данным издания, ожидающим в очереди на автомобили клиентам сообщают разные причины — от очередей на таможне до сложностей из-за скачков курса валюты.
Также отгрузку машин в Россию уже приостановили Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors.
В ближайшее время, по информации газеты «Коммерсантъ», на подобный шаг может пойти Volkswagen, которому принадлежат бренды Skoda, Porsche и «Volkswagen коммерческие автомобили».