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1 час назад

В Госдуме объяснили работу банков при отключении от SWIFT

Илья Родин

В Госдуме рассказали, как будут действовать российские банки при отключении от SWIFT. Они смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

«Если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат», - сказал Аксаков.

Накануне в Германии прошли переговоры западных лидеров. После них немецкое правительство объявило, что все российские банки, которые попали под санкции, а возможно и другие российские банки будут исключены из SWIFT.

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