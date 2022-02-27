В Госдуме объяснили работу банков при отключении от SWIFT

В Госдуме рассказали, как будут действовать российские банки при отключении от SWIFT. Они смогут использовать созданную ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости» .

«Если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат», - сказал Аксаков.

Накануне в Германии прошли переговоры западных лидеров. После них немецкое правительство объявило, что все российские банки, которые попали под санкции, а возможно и другие российские банки будут исключены из SWIFT.