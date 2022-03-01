Американские платежные системы MasterCard и Visa решили заблокировать доступ к своим сервисам для «нескольких финансовых учреждений», следует из заявлений компаний. Как это отразится на россиянах – в материале «Газеты.Ru».

Вечером 28 февраля на сайте MasterCard опубликовали заявление генерального директора компании Майкла Мибаха, в котором анонсируются ограничения против российских банков. Причиной названы санкции из-за военной операции России на Украине.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали доступ нескольких финансовых учреждений к платежной сети MasterСard. В ближайшие дни мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы полностью выполнять наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития", - заявил Мибах.

1 марта с аналогичным заявлением выступила Visa. Компания сообщила, что "принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены".

Карты Visa и MasterCard на руках россиян работают

"В 2014 году для исключения санкционных рисков по операциям с картами внутри страны была создана Национальная система платежных карт (НСПК). Все операции внутри России как по международным картам, так и по картам "Мир", обрабатываются в НСПК. Все карты, которые есть на руках у наших граждан - и международных платежных систем, и платежной системы "Мир" - продолжают работать в обычном режиме на территории России: доступна оплата картами, операции в банкоматах, переводы с карты на карту", - пояснили "Газете.Ru" в пресс-службе ЦБ.

По словам представителей ЦБ ,сервисы Apple Рay и Google Pay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции. Также, если терминал оплаты в магазине принадлежит этим банкам или онлайн-магазин обслуживается ими, то оплата через Apple Рay, Google Pay может не проходить. Такое же мнение высказали в банках "Ренессанс кредит" и "Зенит".

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточнил, что карты Visa и MasterCard будут работать до конца срока действия, указанного на карте. Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что международные платежные системы прекратят работать с банками, попавшими под "блокирующие" санкции (ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк).

"Карты этих банков больше не будут обслуживаться за рубежом, в том числе при покупках в иностранных магазинах, снятии наличных за границей", - пояснил Шуст.

Однако внутрироссийские операции по уже выпущенным картам проводятся как обычно, добавил он.

"Но перевыпустить их будет невозможно. Клиентам будет предложено выпускать им на замену карты "Мир"", - констатировал Шуст. По его словам, самыми уязвимыми остаются клиенты, которые сейчас находятся за границей. "Они могут перевести деньги через интернет-банк в другой, неподсанкционный российский банк. Или организовать перевод наличными из России в место своего пребывания", - уточнил Шуст.

По данным Ростуризма, по состоянию на 28 февраля за рубежом находятся около 150 тысяч российских граждан.

"Это менее 2% наших сограждан, имеющих на руках банковские карты любых систем. Этим людям уже оказывается помощь", - уточнил замдиректора института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

По словам Шуста, проблема для находящихся за рубежом усугубляется тем, что перевод валюты на свои иностранные счета с 1 марта запрещен.

"Вероятно, это значит, что имеющуюся валюту придется в России продать по невыгодному курсу, а потом инициировать перевод за рубеж (с покупкой валюты по невыгодному курсу). То есть этот механизм вывода очень мало практичен", - пояснил он.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции ЕС и США против России. Одной из мер является дистанционная смена банка без визита в отделение.

"Меры по упрощению смены банка, по моей информации, пока не работают. Но возможность полагаться на идентификацию, проведенную другим банком, существовала и ранее. Другое дело, банки ей не пользовались, так как не хотели терять клиентов. Я думаю, что сейчас ЦБ будет принуждать подсанкционные банки упрощать уход клиентов в другие финансовые организации. Но как именно это будет работать на практике – пока не ясно. К тому же ситуация быстро меняется, и никто не может гарантировать, что переход в другой банк вообще имеет смысл", - резюмировал Шуст.

Принимать поспешные решения не стоит

Для снижения рисков Войлуков из АБР советует россиянам иметь платежные карты разных банков, включая те, на которые санкции не распространяются. А для непредвиденных ситуаций - какую-то сумму в наличных деньгах.

"Принимать поспешные решения не стоит. Карту "Мир" для беспроблемной возможности расчетов вполне логично иметь каждому. Для этого достаточно определить банк, который вам подходит, и заказать там карту", - считает Войлуков.

В "БКС банке" согласны: главное – сохранять спокойствие.

"Все операции по любым банковским картам на территории России доступны в полном объеме (платежи идут через НСПК). Клиенты российских банков имеют полный доступ ко всем своим средствам, банковским продуктам и операциям", - отметили в кредитной организации.

В ЦБ рекомендуют носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя Рay-сервисы. Для оплаты в интернет-магазинах также надо указывать номер карты.