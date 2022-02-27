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3 часа назад

Лизингодатели начали отзывать самолеты у «Победы»

Елена Прошина

Лизингодатель отзывает три самолета Boeing 737-800 у российского лоукостера «Победа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заслуживающий доверия источник в группе «Аэрофлот».

Лизингодатели начали отзывать самолеты у «Победы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Три самолета под отзыв от лизингодателя», - сказал собеседник агентства.

По словам источника, лоукостеру придется вывозить из Стамбула пассажиров одного из отозванных лизингодателем самолетов другим бортом, который находится в лизинге от «Сберлизинга».

Как сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на источник в компании, Ирландия потребовала вернуть владельцу зарегистрированные в этой стране 10 пассажирских самолетов Боинг-737. Отмечается, что «Победа» уже сняла эти суда с расписания.

Кроме того, американская компания Jeppesen заявила о прекращении сотрудничества с российским лоукостером. Она более не будет передавать «Победе» аэронавигационную информацию.

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