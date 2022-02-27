BP избавляется от доли в "Роснефти"

Британская нефтяная компания BP сообщила в воскресенье, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть" из-за спецоперации РФ на Украине.

Фото: © AP Photo/Alastair Grant © AP Photo/Alastair Grant

"Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров", - сказано в заявлении.

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Сообщается, что в свете этого решения компания отныне не будет отчитываться перед "Роснефтью" по поводу объема своих резервов, производства и прибыли, а также выйдет из других совместных проектов с российской компанией.

"Как и многие, я был глубоко потрясен и расстроен разворачивающейся на Украине ситуацией, мое сердце со всеми теми, кого это затронуло. Это вынудило нас фундаментально пересмотреть отношения BP с "Роснефтью". Я убежден, что принятые советом решения не только правильны, но и соответствуют долгосрочным интересам BP. Наша первоочередная цель - забота о наших замечательных людях в регионе, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Мы также изучаем возможности относительно того, как BP может содействовать широким гуманитарным усилиям", - сказал Луни.

Санкции Лондона

В пятницу британские СМИ сообщили, что Луни был вызван в кабинет министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга для обсуждения деятельности компании в России. Отмечалось, что на встрече Квартенг выразил озабоченность британских властей тем, что BP сохраняет долю в капитале "Роснефти", а также поинтересовался бизнес-планами корпорации в России.

Ранее оппозиционные депутаты от Лейбористской партии и "Либеральных демократов" призвали BP отказаться от доли в "Роснефти" на фоне российской операции на Украине. Согласно источникам газеты Financial Times, BP может столкнуться с трудностями при поиске потенциального покупателя на свою долю, учитывая новые санкции против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.