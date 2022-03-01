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14 часов назад

Сбербанк и ДОМ.РФ продолжают выдачу ипотеки по госпрограммам

ТАССиещё 4

Банк ДОМ.РФ и Сбербанк не приостанавливали выдачу ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ. Об этом сообщили в пресс-службах банков.

Сбербанк и ДОМ.РФ продолжают выдачу ипотеки по госпрограммам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк ДОМ.РФ принимает заявки и выдает кредиты в рамках льготных программ с господдержкой в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что банк ДОМ.РФ продолжает принимать заявки и выдавать кредиты в рамках рыночных ипотечных программ в штатном режиме по текущим на данный момент условиям.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк в штатном режиме продолжает выдавать ипотеку по льготным программам.

Ранее риелторская компания "Метриум" сообщила, что ряд банков-партнеров уведомили ее о приостановке на неопределенный срок ипотечных сделок в рамках программ "Господдержка - 2020" и "Семейная ипотека".

"Условия сделок по стандартным программам большинством банков пересматриваются, в том числе и для одобренных заявок заемщиков", - отметили в пресс-службе "Метриума".

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