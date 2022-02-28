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14 часов назад

Евросоюз призвали подготовиться к выпуску нефти из резервов

Lenta.ruиещё 2

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Евросоюз подготовиться к тому, чтобы любой момент времени произвести выпуск нефти из своих стратегических резервов. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюз призвали подготовиться к выпуску нефти из резервов
Фото: ReutersReuters

«В сфере нефти у нас есть система стратегических резервов. По нашему законодательству, мы можем выпустить нефть из стратегических резервов, когда есть перебои с поставками. Это случалось в истории трижды. Сейчас у нас война на Украине, есть важные трубопроводы, идущие через Украину. Мы должны быть в любой час готовы к этому выпуску», — рассказала Симсон.

Ранее Испания предложила странам ЕС закрыть порты Европы для российских кораблей. Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его предложение о блокировке портов для российских судов встретило поддержку. Он надеется, что данное решение будет принято в ближайшие дни.

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