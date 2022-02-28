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21 час назад

Румыния решилась на блокаду российских компаний

Елена Прошина

Румыния введет полную блокаду российских компаний и предпринимателей. Об этом заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку.

«На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов», — приводят слова Чолаку РИА Новости.

Данный вопрос спикер уже обсудил с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. В дальнейшем будет проведено совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Также на заседании депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против России.

Ранее Евросоюз утвердил против России очередной пакет санкций. Так, для РФ закрыли все воздушное пространство Европы. Кроме того, от системы SWIFT отключат некоторые российские банки. Также в ЕС решили заморозить доступные активы Банка России.

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