Румыния решилась на блокаду российских компаний

Румыния введет полную блокаду российских компаний и предпринимателей. Об этом заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку.

«На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов», — приводят слова Чолаку РИА Новости.

Данный вопрос спикер уже обсудил с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. В дальнейшем будет проведено совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Также на заседании депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против России.