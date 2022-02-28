Ряд российских банков начали приостанавливать выдачу ипотеки

Газпромбанк, Альфа-банк и банк "Открытие" приостановили прием заявок по ипотечным программам, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за период с 25 по 28 февраля (есть в распоряжении ТАСС).

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Отмечается, что Газпромбанк приостановил прием заявок по всем ипотечным программам, Альфа-банк и "Открытие" - по базовым ипотечным программам.

В пресс-службе "Открытия" отмечали, что в связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке банк планирует корректировки ценовых условий по сберегательным и кредитным продуктам. По ранее подписанным договорам выдача ипотеки продолжается, банк гарантирует по ним исполнение всех своих обязательств.

Ранее, 25 февраля Совкомбанк также сообщил ТАСС, что временно приостанавливает выдачу ипотечных кредитов из-за неопределенности на отечественном рынке. В банке отметили, что после стабилизации ситуации выдача ипотечных кредитов по этим программам будет возобновлена. В банке отметили, что для заемщиков банка, уже оформивших ипотечный кредит в Совкомбанке, условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, не меняются.