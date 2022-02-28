Компания также намерена остановить участие в других совместных проектах с российским «Газпромом», в том числе проекте по сжиженному природному газу (СПГ) и добыче газа «Сахалин 2», совместных предприятиях Salym Petroleum и «Гыдан энерджи».

Shell совместно с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром нефть» владеет предприятием «Салым Петролеум Девелопмент», разрабатывающим Салымскую группу месторождений в ХМАО. В конце 2020 года «Газпром нефть» и Shell создали совместное предприятие для изучения и разработки масштабного геологоразведочного кластера, включающего Лескинский и Пухуцяяхский участки на полуострове Гыдан. Компании также заключили два меморандума о намерениях по сотрудничеству в снижении выбросов парниковых газов и в области безопасности полетов.