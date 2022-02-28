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15 часов назад

Shell выходит из проекта «Северный поток – 2»

Вероника Полынина

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила о намерении выйти из проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Компания также намерена остановить участие в других совместных проектах с российским «Газпромом», в том числе проекте по сжиженному природному газу (СПГ) и добыче газа «Сахалин 2», совместных предприятиях Salym Petroleum и «Гыдан энерджи».

Компания Shell входит в число иностранных инвесторов газопровода «Северный поток -2».

Shell совместно с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром нефть» владеет предприятием «Салым Петролеум Девелопмент», разрабатывающим Салымскую группу месторождений в ХМАО. В конце 2020 года «Газпром нефть» и Shell создали совместное предприятие для изучения и разработки масштабного геологоразведочного кластера, включающего Лескинский и Пухуцяяхский участки на полуострове Гыдан. Компании также заключили два меморандума о намерениях по сотрудничеству в снижении выбросов парниковых газов и в области безопасности полетов.

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