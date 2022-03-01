Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS

Компания приостановит "ведение дел в России", что указывает на воздействие антироссийских санкций. По данным агентства, в прошлом на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

1 марта стало известно, что концерн General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России. Ранее 28 февраля сообщалось, что шведский автопроизводитель Volvo Cars приостановил поставки автомобилей на российский рынок. В тот же день компания Chery объявила об остановке закупок автомобилей для продажи в РФ.

Автоконцерн Volkswagen также временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам.