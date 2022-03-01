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4 часа назад

Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ

Газета.Ru

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ
Фото: CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERSCHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS

Компания приостановит "ведение дел в России", что указывает на воздействие антироссийских санкций. По данным агентства, в прошлом на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

1 марта стало известно, что концерн General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России. Ранее 28 февраля сообщалось, что шведский автопроизводитель Volvo Cars приостановил поставки автомобилей на российский рынок. В тот же день компания Chery объявила об остановке закупок автомобилей для продажи в РФ.

Автоконцерн Volkswagen также временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам.

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