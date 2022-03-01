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17 часов назад

Оператор «Северного потока-2» задумался о банкротстве

Lenta.ruиещё 16

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», задумалась о банкротстве, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Оператор «Северного потока-2» задумался о банкротстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Два собеседника Reuters, выступившие на условиях анонимности в силу конфиденциального характера переговоров, сообщили, что Nord Stream 2 AG работала с финансовым консультантам, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии уже на этой неделе.

В самой компании на запрос Reuters не ответили, «Газпром», ее владелец, от комментариев отказался. В прошлом году были завершены работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был нарастить мощности для поставок российского газа в Германию.

В отношении зарегистрированной в Швейцарии организации были введены санкции США, решение последовало за признанием Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР И ДНР). Притом сертификация самого проекта была приостановлена еще раньше. По данным швейцарских властей, на фоне санкций США было уволено более 140 сотрудников Nord Stream 2 AG.

Компании,Газпром,
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