Оператор «Северного потока-2» задумался о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», задумалась о банкротстве, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Два собеседника Reuters, выступившие на условиях анонимности в силу конфиденциального характера переговоров, сообщили, что Nord Stream 2 AG работала с финансовым консультантам, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии уже на этой неделе.

В самой компании на запрос Reuters не ответили, «Газпром», ее владелец, от комментариев отказался. В прошлом году были завершены работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был нарастить мощности для поставок российского газа в Германию.