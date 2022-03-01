Mastercard перестал обслуживать часть финансовых учреждений РФ

Американская финансовая корпорация Mastercard в связи с введением в отношении России новых экономических санкций приняла решение заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Mastercard Майкла Мибаха, опубликованное на сайте корпорации.
«В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard», - подчеркнул глава корпорации.
Он отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».
Ранее Россия инициировала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за этим решением страны Европы и США ввели против России масштабные экономические санкции.
Под ограничения Запада попали крупнейшие банки страны.
Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.