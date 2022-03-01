Mastercard перестал обслуживать часть финансовых учреждений РФ

Американская финансовая корпорация Mastercard в связи с введением в отношении России новых экономических санкций приняла решение заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Mastercard Майкла Мибаха, опубликованное на сайте корпорации.

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«В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard», - подчеркнул глава корпорации.

Он отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

Ранее Россия инициировала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за этим решением страны Европы и США ввели против России масштабные экономические санкции.

Под ограничения Запада попали крупнейшие банки страны.