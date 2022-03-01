Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России

Узбекистанский цифровой банк Apelsin принял решение приостановить денежные переводы из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

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«Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны», — отмечается в сообщении мобильного приложения банка.

При этом сроки и причины приостановки не приводятся.

Ранее глава Mastercard Майкла Мибаха заявил, что

американская финансовая корпорация в связи с введением в отношении России новых экономических санкций приняла решение заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». Он отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

24 февраля Россия инициировала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за этим решением страны Европы и США ввели против России масштабные экономические санкции. Под ограничения Запада попали крупнейшие банки страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ