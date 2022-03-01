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4 часа назад

Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России

Лера Букина

Узбекистанский цифровой банк Apelsin принял решение приостановить денежные переводы из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Узбекистанский банк Apelsin приостановил денежные переводы из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны», — отмечается в сообщении мобильного приложения банка.

При этом сроки и причины приостановки не приводятся.

Ранее глава Mastercard Майкла Мибаха заявил, что

американская финансовая корпорация в связи с введением в отношении России новых экономических санкций приняла решение заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». Он отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

24 февраля Россия инициировала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за этим решением страны Европы и США ввели против России масштабные экономические санкции. Под ограничения Запада попали крупнейшие банки страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ

об ответе на западные санкции. Российские банки теперь могут открывать банковские счета клиентам без их личного присутствия в офисе, чтобы те могли переводить денежные средства в другие банки.

Компании,Владимир Путин,
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