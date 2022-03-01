Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение приостановить свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Компания прекратит «вести дела в России», что, как считает агентство, указывает на воздействие антироссийских ограничений. Сообщается, что раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

Ранее сообщалось, что концерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам по состоянию на 1 марта. В компании подчеркнули, что на принятие этого решения повлиял ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и прочие, не зависящие от компании.

28 февраля стало известно, что шведский автопроизводитель Volvo Cars принял решение приостановить поставки автомобилей на российский рынок. В тот же день компания Chery объявила об остановке закупок автомобилей для продажи в РФ. Автоконцерн Volkswagen также временно объявил о приостановке поставок автомобилей российским дилерам.