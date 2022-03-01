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3 часа назад

Harley-Davidson прекратил поставки мотоциклов в РФ

Лера Букина

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение приостановить свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ
Фото: ReutersReuters

Компания прекратит «вести дела в России», что, как считает агентство, указывает на воздействие антироссийских ограничений. Сообщается, что раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

Ранее сообщалось, что концерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам по состоянию на 1 марта. В компании подчеркнули, что на принятие этого решения повлиял ряд внешних факторов, включая проблемы с цепочкой поставок и прочие, не зависящие от компании.

28 февраля стало известно, что шведский автопроизводитель Volvo Cars принял решение приостановить поставки автомобилей на российский рынок. В тот же день компания Chery объявила об остановке закупок автомобилей для продажи в РФ. Автоконцерн Volkswagen также временно объявил о приостановке поставок автомобилей российским дилерам.

Ранее Россия инициировала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вслед за этим решением страны Европы и США ввели против России масштабные экономические санкции.

Компании,
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