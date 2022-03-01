Visa заявила о готовности к санкциям против России

Международная платежная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России, о которых западные страны объявили на фоне операции в Донбассе. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что в Visa в течение последних дней «с глубокой грустью и неверием наблюдали за трагическими событиями на Украине».