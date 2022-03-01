Visa пригрозила России «оперативными мерами»

Американская транснациональная компания Visa заявила, что намерена принимать меры, которые необходимы для обеспечения исполнения применяемых санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

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«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены», — сообщили представители компании.

В дальнейшем принадлежащий компании фонд Visa Foundation собирается выделить грант в размере $2 млн Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Предоставленные деньги будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.

Ранее глава Mastercard Майкл Мибах заявил, что