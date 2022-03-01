Maersk прекратила транспортировку грузов в Россию

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов датская компания Maersk прекращает прием новых заказов на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из России, говорится в опубликованном сообщении.
Решение было принято после начала операции России на Украине и последовавших за этим санкций ЕС. Оно не распространяется на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы, передает ТАСС.
Ранее шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson приостановили бизнес в России. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили поставки новых автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.