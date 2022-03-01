Maersk прекратила транспортировку грузов в Россию

Специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов датская компания Maersk прекращает прием новых заказов на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из России, говорится в опубликованном сообщении.

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Решение было принято после начала операции России на Украине и последовавших за этим санкций ЕС. Оно не распространяется на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы, передает ТАСС.

Ранее шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson приостановили бизнес в России. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили поставки новых автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.