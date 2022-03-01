Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Российские банки, которые попали под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, однако уже выданные карты будут продолжать действовать внутри России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

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«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», - пояснили в НПСК.

Там отметили, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны. Также сообщается, что все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме. У держателей карт платежной системы «Мир» есть возможность использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

Ранее американская транснациональная компания Visa заявила, что намерена принимать меры, которые необходимы для обеспечения исполнения применяемых санкций в связи с ситуацией на Украине.

Также глава Mastercard Майкл Мибах заявил, что

американская финансовая корпорация в связи с введением в отношении России новых экономических санкций решила заблокировать доступ к своей платежной системе «многим финансовым институтам». Он отметил, что Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».