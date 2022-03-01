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18 часов назад

Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России

Лера Букина

Украинская компания Nemiroff решила аннулировать лицензию на производство алкоголя в России. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в Facebook.

Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России
Фото: ТАССТАСС

«Компания Nemiroff отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в России. Юридические документы были отправлены в понедельник, 28 февраля», - указано в сообщении.

Такой шаг обусловлен военной операцией России на Украине, заявили в компании.

Ранее крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — решили полностью остановить отгрузки в связи с ослаблением национальной валюты. Напомним, что в понедельник в соответствии с решением Банка России торги на валютном рынке Московской биржи открылись с 10:00 мск. Уже в 11:10 мск курс доллара подскочил почти на 22%, до 100,96 рублей. Евро рос в цене до 110 рублей и более.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.

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