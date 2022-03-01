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15 часов назад

Названы банки, которым могут отключить SWIFT

Елена Прошина

Европейский союз обсуждает возможность отключения от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на предварительный список.

Названы банки, которым могут отключить SWIFT
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, документ включает несколько банков, против которых уже ввели санкции со стороны ЕС. Сбербанк и Газпромбанк в список не вошли.

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При этом в Bloomberg отметили, что проект документа все еще может претерпеть изменения на фоне продолжающихся дискуссий между представителями правительств стран Евросоюза на встрече в Брюсселе.

Компании,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Сбербанк России,ЕС,
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