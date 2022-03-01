Названы банки, которым могут отключить SWIFT

Европейский союз обсуждает возможность отключения от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на предварительный список.

Фото: Reuters Reuters

По данным агентства, документ включает несколько банков, против которых уже ввели санкции со стороны ЕС. Сбербанк и Газпромбанк в список не вошли.