Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
14 часов назад

Одна из крупнейших бирж прекратит торговлю российскими ценными бумагами

Елена Прошина

Со 2 марта одна из крупнейших биржевых организаций мира Deutsche Börse прекратит торговлю всеми российскими ценными бумагами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

Одна из крупнейших бирж прекратит торговлю российскими акциями
Фото: ReutersReuters

В издании отметили, что покупку и продажу российских облигаций, акций и деривативов остановят «в интересах общества» до дальнейшего уведомления с окончанием торгов 1 марта. Также авторы статьи в Handelsblatt обратили внимание на то, что с понедельника, 28 февраля, уже были приостановлены торги ценными бумагами банков и других компаний РФ, попавших под санкции, в том числе ВТБ, Сбербанка, Газпрома и Роснефти.

Лондон арестует недвижимость и яхты российских олигархов

Ранее Совет ЕС ограничил с 12 апреля доступ правительства, Центробанка, Альфа-банка, банка «Открытие», «Россия», Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты.

Компании,Банк России,ФК Открытие,Альфа-банк,Роснефть,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Совет Европы,Газпром,Сбербанк России,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители