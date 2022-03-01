Одна из крупнейших бирж прекратит торговлю российскими акциями

Со 2 марта одна из крупнейших биржевых организаций мира Deutsche Börse прекратит торговлю всеми российскими ценными бумагами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

В издании отметили, что покупку и продажу российских облигаций, акций и деривативов остановят «в интересах общества» до дальнейшего уведомления с окончанием торгов 1 марта. Также авторы статьи в Handelsblatt обратили внимание на то, что с понедельника, 28 февраля, уже были приостановлены торги ценными бумагами банков и других компаний РФ, попавших под санкции, в том числе ВТБ, Сбербанка, Газпрома и Роснефти.