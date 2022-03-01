Exxon Mobil отзывает своих специалистов из России

Американская корпорация Exxon Mobil отзывает своих специалистов, занятых на нефтегазовых проектах в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным международного агентства, решение затронет специалистов, задействованных в проектах на острове Сахалин.
Общее число работников, которых возвратят в США, пока неизвестно. Всего в различных областях России задействовано порядка 1000 сотрудников Exxon Mobil.
Ранее британская нефтегазовая компания ВР заявила о выходе из состава акционеров «Роснефти». Норвежская Equinor также приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.