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13 часов назад

Exxon Mobil отзывает своих специалистов из России

Елена Прошина

Американская корпорация Exxon Mobil отзывает своих специалистов, занятых на нефтегазовых проектах в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Exxon Mobil отзывает своих специалистов из России
Фото: ReutersReuters

По данным международного агентства, решение затронет специалистов, задействованных в проектах на острове Сахалин.

«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую войну»

Общее число работников, которых возвратят в США, пока неизвестно. Всего в различных областях России задействовано порядка 1000 сотрудников Exxon Mobil.

Ранее британская нефтегазовая компания ВР заявила о выходе из состава акционеров «Роснефти». Норвежская Equinor также приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.

Компании,Exxon Mobil,Роснефть,
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