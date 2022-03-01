Минэкономики ФРГ: «Северный поток – 2» не будет сертифицирован

Газопровод "Северный поток — 2" из России в Германию в обозримом времени не будет сертифицирован, пишет РИА Новости со ссылкой на главу минэкономики ФРГ Роберта Хабека.
"У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал прибывший с визитом в США Хабек журналистам.
По его словам, ФРГ в последнее десятилетие проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России. В результате страна впала в "большую энергополитическую зависимость".
Хабек добавил, что с момента прихода к власти нового правительства Германии эта ситуация изменилась.
24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В ответ западные страны ввели санкции. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток – 2» из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год, строительство которого завершилось в сентябре 2021 года.