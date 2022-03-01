Минэкономики ФРГ: «Северный поток – 2» не будет сертифицирован

Газопровод "Северный поток — 2" из России в Германию в обозримом времени не будет сертифицирован, пишет РИА Новости со ссылкой на главу минэкономики ФРГ Роберта Хабека.

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"У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал прибывший с визитом в США Хабек журналистам.

По его словам, ФРГ в последнее десятилетие проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России. В результате страна впала в "большую энергополитическую зависимость".

Хабек добавил, что с момента прихода к власти нового правительства Германии эта ситуация изменилась.