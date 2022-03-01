ЕС согласовал отключение от SWIFT семи российских банков

Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что в список вошли ряд банков, против которых уже введены санкции со стороны содружества. Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют. Однако в документ все еще могут внести корректировки.
Также в Bloomberg отметили, что некоторые страны, в том числе Польша, призывают применить данную меру к большему числу российскому банков.