Власти Великобритании обсудят перспективы отказа от газа РФ

Великобритания начала срочный анализ путей по снижению зависимости от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.
По ее информации, этот вопрос министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг обсудил еще в минувшую пятницу с руководителями таких крупных британских энергетических компаний, как ScottishPower и Centrica, а также сетевого оператора National Grid.
Доля российского газа в структуре энергопотребления Великобритании составляет всего около 5-6%.
Во вторник глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Варшаве заявил, что Европа должна будет отказаться от нефти и газа из России, хотя такие меры будут болезненными. Он также подтвердил, что Запад "собирается принять больше санкций" в ответ на военную операцию России на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.