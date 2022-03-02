Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний РФ

Boeing приостановил техническую поддержку и обслуживание российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — указано в публикации.

Отмечается, что в Москве приостановлены все основные операции, офис в Киеве временно закрыт.