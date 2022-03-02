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3 часа назад

Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

Елена Прошина

Boeing приостановил техническую поддержку и обслуживание российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — указано в публикации.

Отмечается, что в Москве приостановлены все основные операции, офис в Киеве временно закрыт.

Ранее сообщалось, что Великобритания и 27 стран Европейского союза одобрили полное закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Такое решение приняли Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.

Компании,Boeing,ЕС,
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