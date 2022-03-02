Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний РФ

Boeing приостановил техническую поддержку и обслуживание российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — указано в публикации.
Отмечается, что в Москве приостановлены все основные операции, офис в Киеве временно закрыт.
Ранее сообщалось, что Великобритания и 27 стран Европейского союза одобрили полное закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Такое решение приняли Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Москва в ответ приняла зеркальные меры в отношении 36 государств.